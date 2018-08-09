Başakşehir, Burnley'e diş geçiremedi
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında İngiliz temsilcisi Burnley ile 0-0 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Başakşehir ile Burnley karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısında temsilcimiz Başakşehir bulduğu fırsatları değerlendiremedi ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Mücadelenin ikinci devresinde de Başakşehir aradığı golü bulamadı ve mücadele 0-0'lık skorla tamamlandı.
Rövanş mücadelesi 16 Ağustos'ta İngiltere'de oynanacak.
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