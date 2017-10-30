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Başakşehir - Hoffenheim maçı Harald Lechner'in

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında 2 Kasım Perşembe günü Almanya'nın Hoffenheim takımıyla oynayacağı maçı, Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek.

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Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3.  maçında 2 Kasım Perşembe günü Almanya'nın Hoffenheim takımıyla oynayacağı maçı,  Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul  Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 2 Kasım Perşembe günü oynanacak ve saat 21.00'de  başlayacak karşılaşmada Harald Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich  ve Maximilian Kolbitsch yapacak.

 Maçın 4. hakemi Andreas Staudinger, ilave yardımcı hakemleri ise  Alexander Harkam ve Julian Weinberger olacak.

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