Başakşehir Karim Hafez ile anlaşmaya vardı
Başakşehir, Mısırlı sol bek Hafez'i İstanbul'a getirdi
Turuncu-lacivertli ekip, bonservisi Mısır ekibi Wadi Degla'da bulunan 22 yaşındaki oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul'a getirdi.
Genç oyuncunun sağlık kontrolünden sorun çıkmaması durumunda satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon Lens forması ile ligde 20 maça çıkan Karim Hafez 2 kez fileleri havalandırdı. Genç futbolcu, oynadığı 20 maçın 18'inde ilk 11'de sahaya çıktı.
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