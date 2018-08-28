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Başakşehir Karim Hafez ile anlaşmaya vardı

Başakşehir, Mısırlı sol bek Hafez'i İstanbul'a getirdi

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Turuncu-lacivertli ekip, bonservisi Mısır ekibi Wadi Degla'da bulunan  22 yaşındaki oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul'a getirdi.

Genç oyuncunun sağlık kontrolünden sorun çıkmaması durumunda satın  alma opsiyonu ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Lens forması ile ligde 20 maça çıkan Karim Hafez 2  kez fileleri havalandırdı. Genç futbolcu, oynadığı 20 maçın 18'inde ilk 11'de  sahaya çıktı.

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