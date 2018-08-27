Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Başakşehir ikinci yarıda açıldı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, taraftarı önünde Akhisarspor'u konuk etti. Medipol Başakşehir, 90 dakika sonunda Akhisarspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.
 
Ev sahibi Başakşehir'in gollerini 9. dakikada Edin Visca, 70. dakikada Riad Bajic ve 90. dakikada Da Costa kaydetti. Akhisarspor'un golünü ise 28. dakikada Elvis Manu attı.
 
Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir'in ligdeki puanını 6'ya çıkardı. Akhisarspor ise 3. haftayı 1 puanla kapattı.
 
Medipol Başakşehir, ligin 4. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Akhisarspor ise gelecek hafta sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rize´den Trabzon´a yüzerek giden boğanın boğanın sahibi, kararını verdi

Rize´den Trabzon´a yüzerek giden boğanın boğanın sahibi, kararını verdi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA