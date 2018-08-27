Başakşehir ikinci yarıda açıldı

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, taraftarı önünde Akhisarspor'u konuk etti. Medipol Başakşehir, 90 dakika sonunda Akhisarspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Ev sahibi Başakşehir'in gollerini 9. dakikada Edin Visca, 70. dakikada Riad Bajic ve 90. dakikada Da Costa kaydetti. Akhisarspor'un golünü ise 28. dakikada Elvis Manu attı.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir'in ligdeki puanını 6'ya çıkardı. Akhisarspor ise 3. haftayı 1 puanla kapattı.

Medipol Başakşehir, ligin 4. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Akhisarspor ise gelecek hafta sahasında Sivasspor'u konuk edecek.