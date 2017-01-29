Başakşehir son dakikada güldü!

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye yenilerek liderlik koltuğundan olan Medipol Başakşehir, Bursaspor'u son saniye golüyle 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin ölüp ölüp dirildiği maçta üç puanı getiren gol 90+4. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Volkan, Yalçın, Epureanu, Eren, Mahmut, Caiçara, Emre, Mossoro, Visca, Mehmet, Cengiz

Bursaspor: Harun, Jovic, Ertuğrul, İsmail, Aziz, Şamil, Merter, Batalla, Del Valle, Deniz, Kubilay

GOL: Dk. 90+4 İrfan Can Kahveci

İLK YARIDAN DAKİKALAR:

13. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Del Valle, çaprazdan Medipol Başakşehir ceza sahasına girdi. Del Valle, önündeki Caicara'ya rağmen şutunu attı, top yan ağlarda kaldı.

21. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Caicara'nın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte bekleyen Mossoro, sol ayağıyla gelişine topa sert vurdu. Mossoro'nun yerden de seken şutunda kaleci Harun Tekin, direk dibinde topu kornere attı.

24. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde Mahmut Tekdemir ön direkte, altı pasın üzerinde topa kafayı vurdu. Kaleci Harun üzerine gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada gelişen Bursaspor atağında Deniz Yılmaz sağ kanattan Medipol Başakşehir ceza sahasına girdi. Yerden yaptığı ortada, savunmaya çarpan top ceza sahası içinde boş pozisyondaki Del Valle'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun, sol çaprazdan bekletmeden çektiği sert şutta top, kaleci Volkan Babacan'dan döndü. Boşta kalan topa ceza sahası ön çizgisi üzerinde Kubilay Kanatsızkuş vurdu, etkisiz şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

60. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Cengiz Ünder'in sol kanattan yerden sert yaptığı ortada, Bursaspor savunmasında İsmail Konuk'un ters vuruşunda top kalenin az farkla yanından kornere çıktı.

61. dakikada Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde, Yalçın Ayhan penaltı noktası üzerinde topa kafayı vurdu. Epureanu altı pas içinde kısa düşen topa dokundu. Kaleci Harun'u geçen meşin yuvarlağı Jovic çizgi üzerinde uzaklaştırdı.

73. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Caicara'nın sağ kanattan yaptığı ortada, arka direkte Doka topa vurmak isterken ıskaladı. Bu futbolcu bir kez daha önünde kalan meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, top üstten auta gitti.

82. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Caicara sağ kanattan ortasını yaptı. Mustafa Pektemek'in altı pas önünde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Harun topu kontrol etti.

90+4. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. Emre Belözoğlu, sağ kanatta son çizgiye yakın topu ceza alanına gönderdi. Mustafa Pektemek'in vuramadığı topu arka tarafta kontrol eden İrfan Can Kahveci, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0