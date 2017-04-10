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Advocaat, Başakşehir - Galatasaray maçını takip etti

Başakşehir - Galatasaray maçında tribünde sürpriz bir de misafir vardı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, karşılaşmayı yerinde takip etti.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Başakşehir - Galatasaray maçını izlemek için Fatih Terim Stadyumu'nda yer aldı.
 
Akhisar'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrilmizken, Hollandalı hoca da rakiplerini tribünden takip etti.
 
Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü saat 19:00'da dev derbide karşı karşıya gelecek.

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