Advocaat, Başakşehir - Galatasaray maçını takip etti
Başakşehir - Galatasaray maçında tribünde sürpriz bir de misafir vardı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, karşılaşmayı yerinde takip etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Başakşehir - Galatasaray maçını izlemek için Fatih Terim Stadyumu'nda yer aldı.
Akhisar'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrilmizken, Hollandalı hoca da rakiplerini tribünden takip etti.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü saat 19:00'da dev derbide karşı karşıya gelecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.