Başakşehir'de gol sesi çıkmadı
Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda Medipol Başakşehir, kendi sahasında Yeni Amasyaspor ile golsüz berabere kaldı. Başakşehir, bu sonuca rağmen gruptan lider çıkmayı garantiledi.
Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Bölgesel Amatör Lig 4.Grup takımı Yeni Amasyaspor ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Medipol Başakşehir'de yeni transferler Egemen Korkmaz, İrfan Can Kahveci ve Junior Caiçara'da forma giydi.
Bu skorla Medipol Başakşehir, puanını 13'e çıkarttı ve gruptan lider çıkmayı garantiledi. Bölgesel Amatör Ligi takımı Yeni Amasyaspor ise gruptaki ilk puanını Süper Lig lideri Başakşehir'den almış oldu.
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