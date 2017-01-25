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Başakşehir'de gol sesi çıkmadı

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu son maçında Başakşehir ile Sivasspor golsüz berabere kaldı.

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Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'ndaki 6. ve son hafta maçında, Sivasspor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı. 

F Grubu'nu 14 puanla lider tamamlayan Medipol Başakşehir, son 16 turunda sahasında E Grubu'nu ikinci sırada bitiren Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Grup maçlarını 10 puanla ikinci sırada tamamlayan Sivasspor ise son 16 turunda E Grubu'nun birincisi Tuzlaspor'a konuk olacak.

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