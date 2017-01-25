Başakşehir'de gol sesi çıkmadı
Ziraat Türkiye Kupası F Grubu son maçında Başakşehir ile Sivasspor golsüz berabere kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'ndaki 6. ve son hafta maçında, Sivasspor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı.
F Grubu'nu 14 puanla lider tamamlayan Medipol Başakşehir, son 16 turunda sahasında E Grubu'nu ikinci sırada bitiren Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Grup maçlarını 10 puanla ikinci sırada tamamlayan Sivasspor ise son 16 turunda E Grubu'nun birincisi Tuzlaspor'a konuk olacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.