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Başakşehir'den bir transfer daha!

Medipol Başakşehir, U-21 takımında forma giyen 1998 doğumlu Oktay Bala ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, bir yandan zirve mücadelesi verirken diğer yandan da altyapıda gelecek vaat eden isimlerle sözleşme yapmayı sürdürüyor.

Abdullah Avcı’nın teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir’de, U-21 takımında forma giyen 1998 doğumlu Oktay Bala ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Oktay Bala, forvet arkası ve santrafor pozisyonlarında oynayabiliyor. Öte yandan kulüp, futbolcunun kontrolleri sonrası mukaveleye imza attı.

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