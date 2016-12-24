Baþakþehir'e Adana darbesi

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasýnda Adanaspor ile Medipol Baþakþehir karþý karþýya geldi. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Medipol Baþakþehir, 43. dakikada Joseph Attamah'ýn klas vuruþuyla 1-0 öne geçti. Adanaspor, 52. dakikada savunma hatasýndan faydalanan ve fýrsatçýlýðýný konuþturan Magaye Gueye'nin golüyle eþitliði saðladý.

ÖNCE GOLÜ VERDÝ, SONRA ÝPTAL ETTÝ!

Mücadelenin 72. dakikasýnda Marcio Mossoro fileleri havalandýrarak Baþakþehir'i 2-1 öne geçirirken, önce santrayý gösteren hakem Hüseyin Göçek sonrasýnda golü iptal etti. Mossoro'nun golünde yardýmcý hakemin yanýna giden Göçek bir süre görüþme gerçekleþtirdi. Göçek son olarak ise"ofsayt" kararý verdi.

Adanasporlu futbolcular gol kararý sonrasýnda yardýmcý hakemin yanýna doðru koþarak kararýn yanlýþ olduðu gerekçesiyle itirazda bulunmuþlardý. Pozisyonda Visca da topa hareketlenirken arkadaki Mossoro fileleri havalandýrmýþtý.

Bu beraberliðin ardýndan Medipol Baþakþehir namaðlup ünvanýný sürdürdü ve takipçisi Beþiktaþ'tan 1 maç fazlasý ve 4 puan farkla 36 puana yükseldi. Adanaspor ise puanýný 10'a çýkarmayý baþardý.

Baþakþehir, lige verilecek aranýn ardýndan Kayserispor'u sahasýnda aðýrlayacak. Adanaspor ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.