Başakşehir'e Arda ve Adebayor'dan iyi haber geldi

Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 4-1’lik ağır bir yenilgi alarak zirve yarışında geride kalan Başakşehir, gözünü hafta sonunda oynayacağı zorlu Beşiktaş maçına çevirdi. Turuncu-Lacivertliler’de bu kritik müsabaka öncesi en merak edilen konu sakatların dönüp dönmeyeceği.

Edinilen bilgiye göre tedavileri nedeniyle Alanya’ya götürülmeyen Arda Turan ve Adebayor’dan müjdeli haber var. Son iki haftada kadroya giremeyen Arda Turan’ın sakatlığını tam olarak atlattığı ve idmanlarda takımla çalışmalara başladığı bildirildi. Artan ağrılarından ötürü son dakika kararı olarak İstanbul’da kalan Adebayor’un da iyileştiği gelen haberler arasında. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın görev vermesi halinde iki oyuncu da Beşiktaş karşısında forma giyebilecek.

İki önemli eksik

Başakşehir’de Aytemiz Alanyaspor müsabakasında kart cezalısı duruma düşen stoper Epureanu ve kaptan Emre Belözoğlu’nun yerlerine ise Chedjou ve İrfan Can Kahveci’nin forma giymeleri bekleniyor.