Hüseyin Eryüksel: Rodallega'ya Çin'den teklif geldi

Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, futbolcuları Hugo Rodallega'ya Trabzonspor'dan şu ana kadar gelen resmi bir teklif olmadığını söyledi.

TRABZONSPOR'DAN TEKLİF GELMEDİ

Hüseyin Eryüksel, yaptığı açıklamada, Kolombiyalı golcü için bordo-mavili kulüple anlaştıkları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Trabzonspor'dan Rodallega için resmi teklif yok. Teklif gelmediği halde anlaştığımız haberleri çıkıyor. Rodallega'nın takımımızda kalmasını istiyoruz. Onun da ayrılmak gibi bir talebi yok. Zaten kulüpler anlaşsa da oyuncu istemedikten sonra git diyemeyiz. Transfer dönemi bitene kadar bu haberler çıkacaktır. Şu transfer dönemi bir an önce bitsin de rahat edelim. Her transfer döneminde aynı sıkıntıları yaşıyoruz." dedi.

RODALLEGA BURADA MUTLU

Rodallega'nın yeşil-siyahlı takımda mutsuz olduğu iddialarının doğru olmadığının altını çizen Eryüksel, "Aksine oyuncumuz burada çok mutlu. Son lig maçında da sahadaydı. Ailesi İzmir'de yaşıyor, çocukları İzmir'de okuyor, keyfi çok yerinde." ifadelerini kullandı.

RODALLEGA'YA ÇİN'DEN TEKLİF GELDİ

Hüseyin Eryüksel, Rodallega için tek resmi transfer teklifinin Çin'den geldiğini açıkladı.

Kulübe, İngilizce ve Çince gelen bir elektronik postayla Rodallega'ya transfer teklifi yapıldığını dile getiren Eryüksel, "Rodallega'ya tek resmi teklif Çin'in Henan Jianye takımından geldi. Bu e-mailde de herhangi bir rakam yoktu. Fiyat bilgisi almak istiyorlardı, cevap bile vermedik." değerlendirmesinde bulundu.

1 YILLIK YENİ TEKLİF SUNDUK

Akhisar Belediyespor Başkanı, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Kolombiyalı golcüye bir yıllık yeni bir kontrat teklifi sunduklarını bildirdi.

Rodallega'nın uzun yıllar Akhisar Belediyespor'da kalmasını istediklerini vurgulayan Hüseyin Eryüksel, "Bir yıllık yeni teklif sunduk. Kısa bir süre içinde cevabını bekliyoruz. Oyuncumuzun cevabının olumlu olacağını düşünüyoruz. Çünkü o bizi, biz de onu çok seviyoruz." şeklinde konuştu.

Eryüksel, "Rodallega'nın menajeri Türkiye'ye geliyor." haberleri hakkında ise, "Menajerini en son 1,5 sene önce gördüm. Türkiye'ye geldiğinden ya da geleceğinden de haberim yok." yorumunda bulundu.