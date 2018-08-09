Başkan Erdoğan altın madalya kazanan Guliyev'i telefonla arayarak tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ramil Guliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ramil Guliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.
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