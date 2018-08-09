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Başkan Erdoğan altın madalya kazanan Guliyev'i telefonla arayarak tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ramil Guliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ramil Guliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.

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