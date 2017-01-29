Başkent derbisinden galip çıkmadı!
Spor Toto Süper Lig’in 19. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği evinde Osmanlıspor’u konuk etti.
Karşılıklı ataklarla başlayan mücadelede ilk gol, ilk yarının son dakikalarında geldi. Ev sahibi ekipte Serdar Gürler, 42. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıya Osmanlıspor arzulu başladı. 53. dakikada Musa Çağıran’ın golüyle skor yeniden eşitlendi (1-1). Kalan dakikalarda her iki takım da kontrollü oyunu tercih edince maç 1-1 sona erdi.
Ligde son iki maçtır kaybeden Osmanlıspor, puanını 27’ye yükseltip maç fazlasıyla Bursaspor’u geçerek 7. sıraya yükseldi. Gençlerbirliği ise evinde son 6 maçta 4. beraberliğini aldı ve puanını 24’e yükseltti.
Osmanlıspor gelecek hafta Trabzonspor’u konuk ederken, Gençlerbirliği deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Hopf, Claro, Palitsevich, Murat, Ahmet Oğuz, Selçuk Şahin, Khalili, Serdar, Aydın, Issah, Rantie
Osmanlıspor: Karcemarskas, Pinto, Vrsajevic, Muhammed, Numan, Musa, Prochazka, Umar Aminu, Regattin, Maher, Webo
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