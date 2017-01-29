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Başkent derbisinden galip çıkmadı!

Spor Toto Süper Lig’in 19. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği evinde Osmanlıspor’u konuk etti.

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Karşılıklı ataklarla başlayan mücadelede ilk gol, ilk yarının son dakikalarında geldi. Ev sahibi ekipte Serdar Gürler, 42. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya Osmanlıspor arzulu başladı. 53. dakikada Musa Çağıran’ın golüyle skor yeniden eşitlendi (1-1). Kalan dakikalarda her iki takım da kontrollü oyunu tercih edince maç 1-1 sona erdi.

Ligde son iki maçtır kaybeden Osmanlıspor, puanını 27’ye yükseltip maç fazlasıyla Bursaspor’u geçerek 7. sıraya yükseldi. Gençlerbirliği ise evinde son 6 maçta 4. beraberliğini aldı ve puanını 24’e yükseltti.

Osmanlıspor gelecek hafta Trabzonspor’u konuk ederken, Gençlerbirliği deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Hopf, Claro, Palitsevich, Murat, Ahmet Oğuz, Selçuk Şahin, Khalili, Serdar, Aydın, Issah, Rantie

Osmanlıspor: Karcemarskas, Pinto, Vrsajevic, Muhammed, Numan, Musa, Prochazka, Umar Aminu, Regattin, Maher, Webo

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