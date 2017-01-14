Basketbolun yıldızları ‘All-Star’ şöleninde bir araya geliyor

Bu yıl ‘Parkenin Sihirbazları Türkiye için Omuz Omuza’ parolasıyla yarın Ülker Sports Arena’da düzenlenecek olan Spor Toto All-Star 2017’nin oylama süreci tamamlandı. Banvit’ten Jordan Theodore’un en yüksek oy rakamına ulaştığı oylama sonucunda Asya ve Avrupa karmaları belli oldu.

Avrupa’da Cedi en üst sırada

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından bu yıl 14’üncü kez düzenlenecek olan ‘Spor Toto All-Star 2017’de karşı karşıya gelmeye hazırlanan Asya ve Avrupa karmaları belli oldu. 16 Aralık-9 Ocak tarihleri süresince BSL’nin oylama partneri RedBull.com’un katkıları ile yapılan oylama sonucunda Banvit’ten Jordan Theodore, 30 bin 727 oyla şampiyon olurken, Avrupa karmasında Cedi Osman, 23 bin 727 oyla en üst sırada yer aldı. Yarın Ülker Sports Arena’da oynanacak karşılaşmada Asya Karması’nı Tofaş Coachu Orhun Ene, Avrupa Karması’nı ise Anadolu Efes Coachu Velimir Perasovic yönetecek.

Müthiş atmosfer

15 bine yakın seyirci kapasiteli Ülker Arena, geçen sezon olduğu gibi 2017 All-Star’a yine ev sahipliği yapacak. Tribünleri dolduran sporseverler sadece basketbol keyfi değil aynı zamanda yapılacak şovlar, seyircilerin katılımıyla gerçekleşen yarışmalar ve sürprizlerle de eğlenceli bir güne tanıklık edecek. Sahayı gören restoranı, dev ekranı, ışıklandırması, iyi ses akustiği ve altyapısıyla Avrupa’ın en iyi salonları arasında gösterilen Ülker Arena, yine All-Star keyfini bir basamak daha yukarıya taşıyacak.