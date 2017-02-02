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Bayer Leverkusen'den Hakan Çalhanoğlu'nun cezasına tepki

Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Völler, 'Bu karar Hakan ve bizim için ağır bir darbe. Bayer Leverkusen, 2011 yılında gerçekleşen olayla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen ağır bir şekilde cezalandırılıyor.' dedi.

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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) temsilcisi Bayer Leverkusen'in sportif direktörü Rudi Völler, Hakan Çalhanoğlu'na verilen futboldan 4 ay men cezasının, oyuncu ve kendileri için ağır bir darbe olduğunu söyledi.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Völler, Bayer Leverkusen için hiçbir şekilde makul olmayan kararı, üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti.

Olayın, Çalhanoğlu'nun Bayer Leverkusen'e transfer olmadan önceki süreçte gerçekleştiğine dikkati çeken Völler, "Bu karar, Hakan ve bizim için ağır bir darbe. Bayer Leverkusen, 2011 yılında gerçekleşen olayla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen ağır bir şekilde cezalandırılıyor. Sezonun uzun bir döneminde çok önemli bir oyuncumuz, takımdan eksik olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bayer Leverkusen'in üst yöneticisi (CEO) Michael Schade ise kararın, taraflar arasında yer almayan kırmızı-siyahlı kulübü ciddi bir şekilde etkilediğini belirterek, "Maalesef bunu kabul etmekten başka seçeneğimiz yok." ifadesini kullandı.

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