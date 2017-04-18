Bayern Münih'i 4-2 mağlup eden Real Madrid yarı finalde

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede Alman ekibi Bayern Münih adına ilk golü Robert Lewandowski 53. dakikada penaltıdan kaydetti. Real Madrid bu gole 76. dakikada Cristiano Ronaldo karşılık veririrken 77. dakikada Sergio Ramos kendi kalesine gol atarak Bayern Münih'i 2-1 öne geçirdi. Alman ekibinde her şey yolunda giderken Arturo Vidal 84. dakikada gördüğü 2. sarıdan kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. 90 dakika Bayern Münih'in 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. İlk maçı Real Madrid'in 2-1 kazanaması nedeniyle mücadele uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarında Real Madrid'in gollerini 105. ve 109. dakikada Cristiano Ronaldo, 112. dakikada Marco Asensio kaydetti. Bu sonuçla Real Madrid, Atletico Madrid'den sonra yarı finale yükselen 2. takım oldu.



