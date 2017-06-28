Bayern Münih'li Coman gözaltına alındı
Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Kingsley Coman'ın eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddia ediliyor.
Bayern Münih’in futbolcusu Kingsley Coman, eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı şikayeti üzerine gözaltına alındıktan sonra serbest kaldı.
EVİNDE ŞİDDET
Coman’ın eski kız arkadaşının evine gittiği ve uzun süren bir tartışmanın ardından şiddet uyguladığı iddia ediliyor.
Bayern Münih’in genç yıldızı, geçtiğimiz sezon toplam 25 maça çıkarken 2 gol ve 1 asist kaydetti.
Hürriyet
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