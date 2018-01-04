Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

BBC, Cenk Tosun'un Everton'a transfer olduğunu duyurdu

İngiliz BBC Kanalı, Everton’ın Cenk Tosun için Beşiktaş ile anlaştığını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiliz BBC Kanalı, Everton’ın Cenk Tosun için Beşiktaş ile anlaştığını açıkladı.

Dün akşam saatlerinde Londra’ya giden Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile bir araya gelen Everton Kulübü yöneticileri Cenk Tosun için daha önce verdikleri 25 milyon poundluk bonservis bedeli teklifini 27 milyon pounda yükseltince taraflar anlaşmaya vardı.

Süper Lig’de verilen arada tatilini İngiltere'de geçiren ve iki kulüpten haber bekleyen Cenk Tosun’un haftasonundan önce Everton için sağlık kontrolünden geçip imza atması artık an meselesi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kalede fotoğraf çektirirken düşerek hayatını kaybetti

Kalede fotoğraf çektirirken düşerek hayatını kaybetti

430 yıl önce bakın Türkiye'yi nasıl çizmişler?

430 yıl önce bakın Türkiye'yi nasıl çizmişler?

Yurdum insanından güldüren kareler!

Yurdum insanından güldüren kareler!

Transferde en çok zarar eden 25 kulüp

Transferde en çok zarar eden 25 kulüp

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA