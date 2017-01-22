Bein Sports - Fenerbahçe Başakşehir karşılaşması

Fenerbahçe Başakşehir canlı yayın için nefesler tutuldu. Bein Sports canlı yayın ile ekranlara gelecek 18. hafta maçı Fenerbahçe Başakşehir izle. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Süper Lig'de 17 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, 39 puanla zirvede yer alan Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe kalede Volkan, savunmada; Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, Şener orta sahada; Ozan, Josef De Souza, Salih Uçan forvette ise Lens, Fernandao ve Alper 11'i ile sahaya çıkacak.

Fenerbahçe, sezonun ilk haftasında deplasmanda 1-0 yenildiği rakibini sahasında mağlup etmenin hesabını yapıyor. Sarı-lacivertli ekip, alacağı galibiyetle hem Süper Lig'in tek namağlup takımı olan rakibine ilk mağlubiyetini tattırmak hem de 7 olan puan farkını 4'e indirmek istiyor.

Sarı-lacivertlilerde 4 eksik

Fenerbahçe'de dört futbolcu sakatlığı veya kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir karşılaşmasında görev yapamayacak.

Ligdeki Adanaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sol bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık bulunan Mehmet Topal, takımını yalnız bırakacak. Devre arasında Antalya'da Denizlispor ile yapılan özel maçta arka adalesinden sakatlanan Volkan Şen de mücadelede oynayamayacak.

Ülkesi Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Moussa Sow'un yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören İsmail Köybaşı da Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

Adanaspor müsabakasında sarı-lacivertli taraftarların ıslıkla protesto ettiği ve ağrıları nedeniyle dünkü idmana çıkmayan Aatıf Chahechouhe'nun ise Medipol Başakşehir'e karşı forma giyip giyemeyeceğini belirsizliğini koruyor.

Başakşehir ilk peşinde

Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, 18. hafta maçında konuk olacağı Fenerbahçe karşısında ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı 8 maçta da galip gelemedi.

Evinde yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kuran turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda ise 3 puana ulaşamadı. Taraflar arasında Kadıköy'deki ilk maç berabere bitti, son 7 müsabakayı ise Fenerbahçe kazandı. Ülker Stadı'nda Fenerbahçe 16, Medipol Başakşehir 5 gol attı.