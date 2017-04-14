Şenol Güneş: Beklenmedik hatayla 2-1 yenilmek üzücü

Lyon-Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş, maçı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

İşte Şenol Güneş'in 2-1'lik skor hakkındaki yorumları...

"Son 10 dakikadan çok oyunun başında hızlı başladılar. Gol attık, oyun kontrol ettik. Alanları kapattık. Ortayı kapatıp kanatlardan çıkacaktık. Son 10-15 dakikada, rakibin hamlesine karşı ortayı dirençli tutmaya çalıştık. Duran toplarda başarılı bir takım, iyi tedbir almıştık ama kalabalığa rağmen seken top hem gol hem moral buldurdu onlara. Beklenmedik bir hatayla 2-1 yenilmek üzücü. Yiyeceğimiz goller değil bu goller...

Burada 2. golü bulabilirdik. Duran toplarda güzel atışlar oldu ama golü bulamadık. Rakip daha kötü topta golü buldu. Fakat, daha 1. maçı oynadık. İkinci 90 dakika sahamızda turu geçmek istiyoruz."

Maç öncesi yaşanan olaylar...

"Maçtan önce gerginlik üzüntü verici. Hiç olmaması gerekiyordu. Sahadaki şiddeti, olumsuzluğu ortadan kaldırmak isterken uygulamada kötü bir görüntü oldu. Maç oynandı bitti tabii ama böyle bir izlenimle ayrılmak güzzel değil. Yanlış yapanları seyircinin kendisi de ortadan kaldırmalı. Kötüye izin verirsen kötünün sayısı artar."

Eksikler ve sakatlar hakkında...

"Eksikleri, cezalıları konuşmak doğru değil. Futbol, sahada 11 kişiyle oynarlar. Eksik beni üzer, şans bulan iyi oynamalı. "Ben hazır değilim" diye bahane olmamalı Sahanın dışına çıkmak istemeyen her oyuncu benim için makbuldür. Cezalı, sakata yapacak bir şey yok. Bu takımda bir sürü oyuncu var. 11'in en iyisini yapacağını düşünüyorum. Marcelo rövanşta olmayacak, bizim için büyük bir kayıp..."