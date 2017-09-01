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Belçika: 103 Büyük Britanya: 90

Belçika, Eurobasket D Grubu ilk maçında Büyük Britanya'yı 103-90 mağlup etti.

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Eurobasket'te İstanbul'un ev sahipliğinde yapılan D Grubu maçlarının heyecanı Belçika - Büyük Britanya mücadelesiyle başladı. Yüksek skorlu geçen maçın ilk periyodunu Büyük Britanya 26-24 önde tamamladı. İkinci periyottan itibaren skor üstünlüğünü ele geçiren Belçika, devreyi 54-53 üstün tamamladı. Büyük Britanya'nın geri dönmesine izin vermeyen Belçika, parkeden 130-90'lık skorla galip ayrıldı.

Belçika'da Maxime De Zeeuw 21 sayı, Sam Van Rossom 19 sayı ve Jonathan Tabu 18 sayı ile oynadı. Büyük Britanya'da ise Gabriel Olaseni 21 sayı, Daniel Clark da 20 sayı ile karşılaşmayı tamamladı.

Bekçika, turnuvanın ikinci gününde yarın Letonya ile, Büyük Britanya ise Türkiye ile oynayacak.

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