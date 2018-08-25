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Belçika'da pole pozisyonu Hamilton'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı Belçika Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

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Belçika'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7,004 kilometrelik  Spa-Francorchamps Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarının son  seansı, yağmur altında yapıldı.
 
Lewis Hamilton, 1.58.179'luk derecesiyle kariyerinde 78. kez pole  pozisyonunun sahibi oldu. Ferrari'den Sebastian Vettel, 1.58.905 ile 2'nci, Force  India-Mercedes'ten Esteban Ocon ise 2.01.851 ile 3. en iyi zamana imza attı.
 
Pilotlar klasmanının zirvesinde, 213 puanla Hamilton yer alıyor. Büyük  Britanyalı sürücüyü, 189 puanla Vettel ve 146 puanla Raikkonen izliyor.
 
Belçika Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

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