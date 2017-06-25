Belhanda: Gomis'i gol kralı yaparım

Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Belhanda ve Gomis'in en geç çarşamba günü İstanbul'da olması bekleniyor.

Faslı orta saha oyuncusu Relhanda ise Fransız forvet Gomis'le birlikte oynayacağı için son derece mutlu. 27 yaşındaki yıldız, yakın çevresine, "Gomis'i Fransa'dan tanıyorum. Karşılıklı çok oynadım. Harika bir forvet. Ona çok asist yapabilirim. Türkiye'de gol krallığının favorisi olur" dedi.

(Akşam)