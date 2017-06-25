ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Belhanda: Gomis'i gol kralı yaparım

Galatasaray'ın yeni transferi Belhanda, Bafetimbi Gomis hakkında 'Ona çok asist yapabilirim. Türkiye'de gol krallığının favorisi olur' dedi.

  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Belhanda ve Gomis'in en geç çarşamba günü İstanbul'da olması bekleniyor.

Faslı orta saha oyuncusu Relhanda ise Fransız forvet Gomis'le birlikte oynayacağı için son derece mutlu. 27 yaşındaki yıldız, yakın çevresine, "Gomis'i Fransa'dan tanıyorum. Karşılıklı çok oynadım. Harika bir forvet. Ona çok asist yapabilirim. Türkiye'de gol krallığının favorisi olur" dedi. 

(Akşam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA