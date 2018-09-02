Belhanda'ya havalimanında tepki! Galatasaraylı bir grup taraftar, Trabzonspor maçının 30. dakikasında Yusuf Yazıcı'ya yaptığı sert müdahalenin ardından oyundan atılan ve takımını 10 kişi bırakan Belhanda'ya Trabzon Havalimanı'nda tepki gösterdi.