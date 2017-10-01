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Benevento: 1 İnter: 2

İtalya 1. Futbol Ligi Serie A'nın 7. hafta maçında şampiyonluk adayı Inter deplasmanda ligin son sırasında yer alan Benevento'yu 2-1 mağlup etti.

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Ciro Vigorito Stadı'nda oynanan maçta ilk gol 19. dakikada Brozovic'ten geldi. 3 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Brozovic, kendisinin ve takımının ikinci golüne imza atarak Inter'i daplasmanda 2-0 öne geçirdi.

Benevento bu gollere 42. dakikada D'Alessandro ile cevap verdi ve ilk yarı konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. 

İkinci yarıda iki takım da başka gol bulamayınca sahadan 3 puanla ayrılan ekip Inter oldu. 

Bu sonuçla Inter puanını 19'a yükseltirken, Benevento ise 7. hafta sonunda yine puanla tanışamadı.

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