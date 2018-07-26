Benfica, Dortmund'u penaltılarla devirdi
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Benfica, yeni sezon öncesi Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda mücadele ediyor. Portekiz ekibi, Borussia Dortmund ile karşılaştı. Normal süresi 2-2 biten maçı Benfica seri penaltı vuruşlarında kazandı.
Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Benfica, penaltı atışlarıyla Borussia Dortmund'u 4-3 yendi.
Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica, Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla karşılaştı. Alman temsilcisi Maximilian Philipp'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken, Portekiz ekibi Andre Almeida ve Alfa Semedo'nun golleriyle eşitliği sağladı.
Penaltılara giden müsabakada rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Benfica, sahadan galip ayrıldı.
(Ntv Spor)
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