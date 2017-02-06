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Benzema'ya 60 milyon euro!

Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'in, Karim Benzema'yı takımında görmek istediği iddia edildi.

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İngiliz gazetesi Express, Premier Lig takımlarından Arsenal'in Real Madrid'te forma giyen Karim Benzema'yı transfer etmek istediğini iddia etti.

Gazetede yer alan haberde Arsenal'in Fransız teknik direktörü Arsene Wenger'in vatandaşını takımda görmek istediği ve Topçular'ın da bu transfer için 60 Milyon Euro'luk bir teklifle Real Madrid'in kapısını çalmaya hazırlandığı yer aldı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 24 maça çıkan 29 yaşındaki Benzema, 10 kez fileleri havalandırıp 3 asist yaptı.

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