Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan Berke Özer için Galatasaray sürprizini açıkladı

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, devlerin gözdesi olan genç kalecileri Berke Özer'in transferi ile ilgili açıklama yaptı.

Berke için henüz 3 büyüklerden teklif olmadığını, ancak Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün kendisi ile görüşmeye geleceğini kaydeden Özkan, "Berke Özer için Avrupa'dan 10 teklif aldık. Cenk Ergün aradı, bir gün geleceğim dedi ama, ne için gelecek, bilmiyorum" diye konuştu.

17 yaşındaki kalecinin üst düzey yetenekleri olduğunu belirten başkan, "Berke olayı biraz istisna bir olay. Berke süper, enterasan bir kaleci. Ceza sahasına hakim, ayakları çok iyi. İletişimi de üst düzey olan bir çocuk" ifadelerini kullandı.

Bir süredir adı İngiliz devi Manchester City ile anılan Berke'ye İspanya, Almanya ve Hollanda'dan da teklif geldiği belirtiliyor. (Sporx)