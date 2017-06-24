ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan Berke Özer için Galatasaray sürprizini açıkladı

Altınordu'nun altın çocuğu Berke Özer için başkandan transfer açıklaması geldi. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Galatasaray sürprizini de açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, devlerin gözdesi olan genç kalecileri Berke Özer'in transferi ile ilgili açıklama yaptı.

Berke için henüz 3 büyüklerden teklif olmadığını, ancak Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün kendisi ile görüşmeye geleceğini kaydeden Özkan, "Berke Özer için Avrupa'dan 10 teklif aldık. Cenk Ergün aradı, bir gün geleceğim dedi ama, ne için gelecek, bilmiyorum" diye konuştu.

17 yaşındaki kalecinin üst düzey yetenekleri olduğunu belirten başkan, "Berke olayı biraz istisna bir olay. Berke süper, enterasan bir kaleci. Ceza sahasına hakim, ayakları çok iyi. İletişimi de üst düzey olan bir çocuk" ifadelerini kullandı.

Bir süredir adı İngiliz devi Manchester City ile anılan Berke'ye İspanya, Almanya ve Hollanda'dan da teklif geldiği belirtiliyor. (Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Genelkurmay teslim alınan teröristlerin görüntüsünü paylaştı

Genelkurmay teslim alınan teröristlerin görüntüsünü paylaştı

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA