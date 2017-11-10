Bernard Mensah: En beğendiğim takım Beşiktaş

İspanya'nın Atletico Madrid kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve sezon başında bir yıllığına kiralık olarak lacivert-beyazlı renklere katılan Mensah, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şu anda kariyerinin başında olduğunu ve büyük takımlarda oynamak için beklemesi gerektiğini belirten 23 yaşındaki futbolcu, "Hayalim, büyük takımlarda oynamak. Şimdilik biraz daha beklemem gerektiğini düşünüyorum. Hala genç bir oyuncuyum ve oynamam gereken maçlar var. Sezon sonunda Kasımpaşa'da kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Bunları konuşmak için henüz erken. Sezon sonuna doğru konuşmak daha doğru olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'ya gelmeden önce Türkiye ve Süper Lig hakkında fazla bilgiye sahip olmadığını anlatan Mensah, şöyle devam etti:

"Transfer hikayemle ilgili söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Atletico Madrid ile antrenmanlar yapıyordum, büyük bir takım. Elimde birkaç seçenek vardı. Türkiye'den bir teklif olduğunu söylediler. Türkiye'ye geldiğimde çok etkilendim ve burada oynamanın hayalim olduğunu düşündüm. Kasımpaşa'da oynamaya karar verdim."

"En beğendiğim futbolcu Talisca"

Bernard Mensah, Türkiye'de kendi pozisyonunda forma giyen futbolcular içerisinde en çok Beşiktaş'tan Anderson Talisca'yı beğendiğini dile getirdi.

Türkiye liginin çok iyi oyuncuları barındırdığını vurgulayan Ganalı orta saha oyuncusu, "Pozisyonumda en çok beğendiğim futbolcu Talisca. En beğendiğim takım ise Beşiktaş. Karşısında oynamanın en zor olduğu futbolcu da Quaresma. Kendisi oldukça kabiliyetli bir oyuncu. Topu ondan almak çok zor ve bazen hiç düşünmediğiniz şeyleri yapabiliyor. O yüzden Quaresma'nın karşısında oynamak çok zor." şeklinde görüş belirtti.

"Süper Lig oldukça iyi"

Ganalı futbolcu, Türkiye'nin, kaliteli bir lige sahip olduğunu ifade etti.

Bütün takımların iyi oyunculara sahip olduğunu aktaran Mensah, futbolcuların farklı sonuçlar ortaya çıkarmak için mücadele etmesinin lige kalite kattığını aktardı.

Her hafta farklı sonuçlarla karşılaşılmasının normal olduğuna vurgu yapan Mensah, "Süper Lig oldukça iyi. Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş ile oynamanız fark etmiyor. Bu ligde oynamadığınız ya da dışarıdan baktığınız zaman, kalitesini tahmin edemeyebiliyorsunuz ya da böyle olduğunu düşünemiyebiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman ise her takımın çok iyi oyunculardan kurulu olduğunu ve çok fazla mücadele ettiğini görebiliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Bernard Mensah, İstanbul'u çok beğendiğini ve burada yaşamaktan çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Hasan Bilal: "Kasımpaşa bir proje takımı"

Kasımpaşa'nın altyapıdan yetiştirdiği genç futbolcu Hasan Bilal, lacivert-beyazlı ekibin "proje takımı" olduğunu söyledi.

Futbola Ramispor'da başladığını ve 3 sezon Galatasaray altyapısında oynadıktan sonra Kasımpaşa'ya geldiğini anlatan Hasan, "Kasımpaşa, altyapıya çok değer veren bir kulüp, bir proje takımı. Ben de diğer arkadaşlarımla bu projenin içinde olduğum için çok mutlu ve şanslıyım. Kasımpaşa, bu yönden çok değerli bir kulüp. Tesisleşme konusunda da çok önemli bir kulüp. Genç futbolcular olarak çok şanslıyız." diye konuştu.

19 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Kemal Özdeş'in kendisini her pozisyonda denediğini ve bunun kendini yetiştirebilme imkanı sağladığını belirterek, şunları anlattı:

"Hocamızın şans verdiği pozisyonları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Takımda çok güzel bir ortamımız var. Veysel (Sarı), Eray (Birniçan), Ramazan (Köse) ve Abdullah (Durak) ağabeylerimin tecrübelerinden çok şey öğreniyoruz. Onlar, gençlik dönemlerinde yaptıkları hataları yapmamamız için bizlere tavsiyede bulunuyor."

"Yabancı sayısı fazla"

Genç futbolcu, Türkiye'nin gündeminde bulunan yabancı oyuncu kontenjanı konusunda, sayının fazla olduğunu dile getirdi.

Türk futbolcuların serzenişlerine katıldığını vurgulayan Hasan Bilal, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yabancı sayısı fazla. Altyapıdan çıkan oyuncular için belli bir yere kadar çekilmesi gerekiyor. Gerçi bu Kasımpaşa'da oynayanlar için çok önemli değil. Kasımpaşa gerçekten altyapıya ve Türk oyunculara çok şans veren bir kulüp. Zaten takımın yarısı Türk ve genç oyunculardan kurulu. Sayı düşürülürse yerli futbolcular için daha iyi olabilir. Yabancı sınırı Türk futbolcuları etkiliyor. Kademeli olarak düşürülmesi bizlerin önünü açacaktır."

Hasan Bilal, hedefinin, Kasımpaşa'da ilk 11'de forma giyerek kendini göstermek ve milli takımda görev yapabilmek olduğunu da sözlerine ekledi.