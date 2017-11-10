Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Bernard Mensah: En beğendiğim takım Beşiktaş

Kasımpaşa'nın Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, hayalinin büyük takımlarda forma giymek olduğunu söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İspanya'nın Atletico Madrid kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi  bulunan ve sezon başında bir yıllığına kiralık olarak lacivert-beyazlı renklere  katılan Mensah, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şu anda kariyerinin başında olduğunu ve büyük takımlarda oynamak için  beklemesi gerektiğini belirten 23 yaşındaki futbolcu, "Hayalim, büyük takımlarda  oynamak. Şimdilik biraz daha beklemem gerektiğini düşünüyorum. Hala genç bir  oyuncuyum ve oynamam gereken maçlar var. Sezon sonunda Kasımpaşa'da kalıp  kalmayacağımı bilmiyorum. Bunları konuşmak için henüz erken. Sezon sonuna doğru  konuşmak daha doğru olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'ya gelmeden önce Türkiye ve Süper Lig hakkında fazla bilgiye  sahip olmadığını anlatan Mensah, şöyle devam etti:

"Transfer hikayemle ilgili söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok.  Atletico Madrid ile antrenmanlar yapıyordum, büyük bir takım. Elimde birkaç  seçenek vardı. Türkiye'den bir teklif olduğunu söylediler. Türkiye'ye geldiğimde  çok etkilendim ve burada oynamanın hayalim olduğunu düşündüm. Kasımpaşa'da  oynamaya karar verdim."

"En beğendiğim futbolcu Talisca"

Bernard Mensah, Türkiye'de kendi pozisyonunda forma giyen futbolcular  içerisinde en çok Beşiktaş'tan Anderson Talisca'yı beğendiğini dile getirdi.

Türkiye liginin çok iyi oyuncuları barındırdığını vurgulayan Ganalı  orta saha oyuncusu, "Pozisyonumda en çok beğendiğim futbolcu Talisca. En  beğendiğim takım ise Beşiktaş. Karşısında oynamanın en zor olduğu futbolcu da  Quaresma. Kendisi oldukça kabiliyetli bir oyuncu. Topu ondan almak çok zor ve  bazen hiç düşünmediğiniz şeyleri yapabiliyor. O yüzden Quaresma'nın karşısında  oynamak çok zor." şeklinde görüş belirtti.

"Süper Lig oldukça iyi"

Ganalı futbolcu, Türkiye'nin, kaliteli bir lige sahip olduğunu ifade  etti.

Bütün takımların iyi oyunculara sahip olduğunu aktaran Mensah,  futbolcuların farklı sonuçlar ortaya çıkarmak için mücadele etmesinin lige kalite  kattığını aktardı.

Her hafta farklı sonuçlarla karşılaşılmasının normal olduğuna vurgu  yapan Mensah, "Süper Lig oldukça iyi. Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş ile  oynamanız fark etmiyor. Bu ligde oynamadığınız ya da dışarıdan baktığınız zaman,  kalitesini tahmin edemeyebiliyorsunuz ya da böyle olduğunu  düşünemiyebiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman ise her takımın çok iyi  oyunculardan kurulu olduğunu ve çok fazla mücadele ettiğini görebiliyorsunuz."  değerlendirmesinde bulundu.

Bernard Mensah, İstanbul'u çok beğendiğini ve burada yaşamaktan çok  mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Hasan Bilal: "Kasımpaşa bir proje takımı"

Kasımpaşa'nın altyapıdan yetiştirdiği genç futbolcu Hasan Bilal,  lacivert-beyazlı ekibin "proje takımı" olduğunu söyledi.

Futbola Ramispor'da başladığını ve 3 sezon Galatasaray altyapısında  oynadıktan sonra Kasımpaşa'ya geldiğini anlatan Hasan, "Kasımpaşa, altyapıya çok  değer veren bir kulüp, bir proje takımı. Ben de diğer arkadaşlarımla bu projenin  içinde olduğum için çok mutlu ve şanslıyım. Kasımpaşa, bu yönden çok değerli bir  kulüp. Tesisleşme konusunda da çok önemli bir kulüp. Genç futbolcular olarak çok  şanslıyız." diye konuştu.

19 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Kemal Özdeş'in kendisini her  pozisyonda denediğini ve bunun kendini yetiştirebilme imkanı sağladığını  belirterek, şunları anlattı:

"Hocamızın şans verdiği pozisyonları en iyi şekilde değerlendirmeye  çalışıyorum. Takımda çok güzel bir ortamımız var. Veysel (Sarı), Eray (Birniçan),  Ramazan (Köse) ve Abdullah (Durak) ağabeylerimin tecrübelerinden çok şey  öğreniyoruz. Onlar, gençlik dönemlerinde yaptıkları hataları yapmamamız için  bizlere tavsiyede bulunuyor."

"Yabancı sayısı fazla"

Genç futbolcu, Türkiye'nin gündeminde bulunan yabancı oyuncu  kontenjanı konusunda, sayının fazla olduğunu dile getirdi.

Türk futbolcuların serzenişlerine katıldığını vurgulayan Hasan Bilal,  şunları kaydetti:

"Türkiye'de yabancı sayısı fazla. Altyapıdan çıkan oyuncular için  belli bir yere kadar çekilmesi gerekiyor. Gerçi bu Kasımpaşa'da oynayanlar için  çok önemli değil. Kasımpaşa gerçekten altyapıya ve Türk oyunculara çok şans veren  bir kulüp. Zaten takımın yarısı Türk ve genç oyunculardan kurulu. Sayı  düşürülürse yerli futbolcular için daha iyi olabilir. Yabancı sınırı Türk  futbolcuları etkiliyor. Kademeli olarak düşürülmesi bizlerin önünü açacaktır."

Hasan Bilal, hedefinin, Kasımpaşa'da ilk 11'de forma giyerek kendini  göstermek ve milli takımda görev yapabilmek olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugünkü CHP, genel başkanının CHP'sidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugünkü CHP, genel başkanının CHP'sidir

Mars'ta bulunan bu görüntüler tartışma yarattı

Mars'ta bulunan bu görüntüler tartışma yarattı

Anadolu'da yaşayan endemik canlılar

Anadolu'da yaşayan endemik canlılar

Anıtkabir'deki o gizli oda böyle görüntülendi

Anıtkabir'deki o gizli oda böyle görüntülendi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA