Beşiktaş - Adanaspor | Muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Beşiktaş, sıralamanın son basamağında yer alan Adanaspor'la karşı karşıya geliyor.
Vodafone Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Bu kritik mücadeleyi STAR.COM.TR'den CANLI takip edebilirsiniz.
Siyah-beyazlılar en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in Rize deplasmanından 1 puanla ayrılmasının ardından şampiyonluk yolunda puan farkını açma şansı elde etti.
Hafta içinde Fransa'nın Olympique Lyon takımına penaltılarla elenerek Avrupa defterini kapatan 61 puanlı Beşiktaş, Adanaspor'u mağlup ederse puan farkını 7'ye yükseltecek ve gelecek hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'le oynayacağı maça avantajlı gidecek.
Ligde kalma mücadelesi veren 20 puanlı Adanaspor ise bu akşamki maçtan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Cenk Tosun cezalı
Beşiktaş, Adanaspor karşısında 17 golle ligin en skorer ismi olan golcü oyuncusu Cenk Tosun'dan yoksun mücadele edecek.
Ligin 27. haftasında oynanan Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cenk Tosun, Adanaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Hutchinson, Tosic ve Atınç Nukan ceza sınırında
Beşiktaş'ta Adanaspor maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Üçer sarı kartı olan Atiba Hutchinson, Dusko Tosic ve Atınç Nukan, Adanaspor maçında sarı kart görmeleri halinde Medipol Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.
44. RANDEVU
Beşiktaş ile Adanaspor, Süper Lig'de bu akşam 44. kez karşılaşacak.
İki ekip arasında oynanan 43 lig maçından 21'ini Beşiktaş, 8'ini Adanaspor kazandı, 14 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Siyah-beyazlıların 51 golüne, turuncu-beyazlılar 29 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maçta Beşiktaş 2-1 galip geldi.
İstanbul'daki maçlar
Beşiktaş ile Adanaspor, İstanbul'da 22. kez karşılaşacak.
Taraflar arasında İstanbul'da geride kalan 21 maçta siyah-beyazlılar 13, turuncu-beyazlılar 2 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.
İstanbul'da ev sahibi ekip 32, konuk takım ise 11 gol kaydetti.
İki takım İstanbul'da son lig maçlarını 2003-2004 sezonunda yaptı ve Beşiktaş 2-1 galip geldi.
MUHTEMEL 11’LER
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Beck, Atiba, Oğuzhan, Adriano, Talisca, Babel, Aboubakar
Adanaspor: Itandje, Didi, Ramos, Emre Uğur, Halil İbrahim, Bekir, Tevfik, Koman, Roni, Ahmet Dereli, Reynaldo
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