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Beşiktaş - Bayern Münih maçına Löw de geldi

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Beşiktaş-Bayern Münih maçı için sürpriz şekilde Vodafone Park’a geldi.

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Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Beşiktaş-Bayern Münih maçı için sürpriz şekilde Vodafone Park’a geldi. Dünyaca ünlü çalıştırıcı maçtan 1 saat önce tribüne giriş yaptı. Löw’e statta A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu eşlik etti. İki teknik adam maçı beraber izledi.

Müthiş seri bitti

Beşiktaş evinde 12 maç sonra Avrupa kupası karşılaşması kaybetti. Sahasındaki son 12 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik alan Kartal, Bayern Münih’e boyun eğdi. Siyah-beyazlı takım evinde en son 2014-15 sezonunda Brugge’e 3-1 mağlup olmuştu.

Bir Fener, bir Bayern

Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Beşiktaş sahasında ikinci kez yenilgi aldı. Nisan 2016’dan beri Vodafone Park’ta oynayan siyah-beyazlılar bütün resmi maçlar hesaba katıldığında ikinci kez mağlubiyet yaşadı. Kartal’a evindeki ilk yenilgisini geçen sezon Türkiye Kupası’nda 1-0’lık skorla Fenerbahçe yaşatmıştı.

Alkışlar seyirciye

Son 15 dakikada tezahüratlarla adeta şov  yapan siyah-beyazlılar maçın ardından oyuncuları tribüne çağırdı. Güneş ve oyuncuları alkış yağmuruna tutan taraftarlara, Quaresma üçlü çektirdi.

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