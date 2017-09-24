Beşiktaş - Leipzig maçında Sergei Karasev düdük çalacak
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda RB Leipzig ile oynayacağı karşılaşmada Sergei Karasev düdük çalacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş’ın RB Leipzig ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.
Vodafone Park’ta 26 Eylül Salı günü saat 21.45’te başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu’ndan Sergei Karasev yönetecek. Sergei Karasev’in yardımcılıklarını Anton Averyanov ve Tikhon Kalugin yapacak. Maksim Gavrilin’in 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Sergey Lapochkin ve Sergei Ivanov.
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