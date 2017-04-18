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Beşiktaş - Lyon maçı Milorad Mazic'in oldu

20 Nisan Perşembe günü Vodafone Arena'da oynanacak olan Beşiktaş - Lyon maçı Milorad Mazic'in oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş'ın, Fransa'nın Lyon takımı ile 20 Nisan Perşembe günü oynayacağı çeyrek final rövanş maçını Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek.

Vodafone Arena'da 22.05'te başlayacak karşılaşmada Milorad Mazic'in  yardımcılıklarını Milovan Ristic  ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Nemanja Petrovic'in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Nenad Djokic ve Danilo Grujic olacak.

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