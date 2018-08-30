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Beşiktaş - Partizan | CANLI ANLATIM

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş maçında sahasında Sırbistan'ın Partizan ekibiyle karşılaşıyor.

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İŞTE KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ;

Beşiktaş: Utku - Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano - Medel, Necip - Quaresma, Tolgay, Caner - Larin

Partizan: Stojkovic, Valiente, Markovic, Zdjelar, Miletic, Ivanovic, Skecic, Pantic, Zakaric, Jankovic, Ricardo

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