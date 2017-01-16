Beşiktaş -10 derecede Osmanlıspor sınavında

Siyah-beyazlılar ikinci yarının ilk maçında Osmanlıspor'a konuk oluyor. Beşiktaş, rakibi dışında hava şartları ve saha zeminiyle de mücadele edecek. Ankara'da havanın -7 ila -10 derece arasında olması bekleniyor. Zeminin de sert ve buzlu olacağı bilgisini alan Beşiktaşlı oyuncular, özel kramponlarla sahaya çıkacak. Ama Güneş, oyuncularına bahane istemediğini söyledi:

ŞAMPİYON SİZSİNİZ

Artık hiçbir şeye sığınamayız. 'Zemin kötü, hava kötü' diye bir mazeret istemiyorum... Çok zorlu maçlar bizi bekliyor. Güzel futbol oynamak zorundayız. Bunu başardığınız zaman da galibiyetler gelecektir. Siz bu ligin en iyi ve şampiyon takımısınız. Bu unvanı korumayı da başaracaksınız."

TEK FORVETLE ANKARA'YA

Vincent Aboubakar'ın Afrika Kupası'nda oluşu, Ömer Şişmanoğlu'nun da sakatlığı nedeniyle Şenol Güneş'in Osmanlı kadosunda forvet olarak sadece Cenk Tosun var. İlk 11'de yer alacak olan 25 yaşındaki forvetin yedeği yok. Alternatifi olan Talisca ise 10 numarada oynayacak.

MUHTEMEL 11'LER

OSMANLISPOR: Karce, Vrsajevic, Prochazka, Numan, Muhammed, Lawal, Maher, M.Güven, Regattin, Umar, Webo

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk

STAT: Osmanlı

SAAT: 19.00

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: beIN Sports1 & STAR.COM.TR