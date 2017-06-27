Beşiktaş Aboubakar için son kez görüşecek

Başkan Fikret Orman ve ekibi, Vincent Aboubakar'ın tapusunu almak için son hamlesini yapıyor. Sezon başında Porto'dan kiralık olarak gelen Kamerunlu forvet, özellikle Süper Lig'in ikinci yarısındaki performansıyla takdir topladı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in "Mutlaka alınsın" dediği Aboubakar için haftalardır görüşmeler yapan Siyah-Beyazlı yönetim, istediği sonucu alamamıştı. "Mario Gomez'deki hataya düşmeyiz. Gomez'i son haftaya kadar beklemiştik" diyen Beşiktaş yönetimi, 25 yaşındaki oyuncu için bu hafta son çıkarmasını yapacak.

TOPLAM 7 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Siyah-Beyazlı idareciler, önce Vincent Aboubakar'ın bonservisinin %70'ini elinde bulunduran Lorient'le masaya oturacak. Başkan Fikret Orman ve ekibi, 6 milyon euro bonservis bedeli isteyen Fransız ekibini 4 milyona ikna etmeye çalışacak. Ardından Portekiz'e geçecek olan transfer komitesi, Porto'ya 3 milyon euroyu kabul ettirmek için uğraşacak... Ama Portekiz devinin Aboubakar'ın tapusu için Beşiktaş'tan 10 milyon euro istediği biliniyor. Eğer Siyah-Beyazlı yönetim, Kamerunlu forvetin transferinde gelecek hafta başına kadar sonuç alamazsa, forvet listesindeki diğer alternatifleri masaya yatıracak.

BEŞİKTAŞ YA DA ADA'DA OYNARIM!

Kamerun Milli Takımı'nın 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'ndan elenmesinin ardından tatile çıkacak olan Vincent Aboubakar ise gelecek sezon da Siyah-Beyazlı forma altında kariyerine devam etmek istiyor. Porto serüvenini noktalamak isteyen 25 yaşındaki forvetin menajeri Fabrice Picot'a "Premier Lig dışında başka bir ülkede oynamak istemiyorum. Eğer İngiltere'den teklif gelmezse, Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyorum" dediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Siyah-Beyazlılar'da 38 resmi maça çıkan Kamerunlu oyuncu, rakip ağları 19 kez sarsmayı başardı.

Akşam