Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş Adem Ljajic transferinde sona geldi

Beşiktaş, Adem Ljajic için bir süredir sürdürdüğü transfer çalışmalarında mutlu sona ulaşmak üzere. Torino’nun pazarlık masasındaki direnci kırılırken, yıldız futbolcu da yaptığı paylaşımla taraftarı heyecanlandırdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

OYUNCU GELMEK İSTİYOR

BEŞİKTAŞ, Adem Ljajic transferinde hareketli saatler yaşıyor. Serie A ekiplerinden Torino forması giyen Boşnak asıllı Sırp hücum oyuncusu için iki taraf arasında sert pazarlıkların yürütüldüğü öğrenildi. Transferi bitirmek isteyen Beşiktaş'ı yarın Partizan ile oynanacak olan Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçına kadar transferi noktalayıp, futbolcuylu İstanbul'a getirmesi bekleniyor.  Ljajic'in de transferde istekli olması Kartal'ın elini güçlendiriyor.

TEK PÜRÜZ OPSİYON RAKAMI

SİYAH-Beyazlılar, 26 yaşındaki yıldız için Torino’ya satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifi sundu. İtalyan ekibinde eski teknik direktör Sinisa Mihajlovic’in gözdesi olan ancak yeni hoca Walter Mazzari’yle anlaşamayan Ljajic, Beşiktaş forması giymeyi çok istiyor. Transferin önündeki tek pürüz, Torino Başkanı’nın 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunu 15 milyon euroya çıkarmak istemesi… Tarafların ortak bir rakamda uzlaşarak transferi bitireceği gelen haberler arasında.

DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

KARTAL’IN Ljajic için sürdürdüğü girişimler İtalyan basınına da yansıdı. Torino’nun 2016’da yıldız futbolcu için Roma’ya 9 milyon euro ödediğini yazan İtalyan basını, “Başkan Urbano Cairo bu transferden kar elde etmek istiyor. Oyuncunun ayrılmak istemesi elini kolunu bağlıyor. Beşiktaş’tan gelen cazip teklifi kabul etmek zorunda kalacak” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan, Ljajic de Instagram’dan yaptığı “dört gözle bekliyorum” paylaşımıyla Beşiktaş taraftarını umutlandırdı.

(Güneş)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK´dan müthiş klip: Zaferi müjdeleyen Türk Süvarileri

TSK´dan müthiş klip: Zaferi müjdeleyen Türk Süvarileri

Dünyanın en komik hayvanları

Dünyanın en komik hayvanları

Süper Lig tarihinin en çok kazandıran futbolcuları

Süper Lig tarihinin en çok kazandıran futbolcuları

Rusya'nın 'Ratnik-3 suit' isimli zırhı tüm testlerden geçti

Rusya'nın 'Ratnik-3 suit' isimli zırhı tüm testlerden geçti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA