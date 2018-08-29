Beşiktaş Adem Ljajic transferinde sona geldi

OYUNCU GELMEK İSTİYOR

BEŞİKTAŞ, Adem Ljajic transferinde hareketli saatler yaşıyor. Serie A ekiplerinden Torino forması giyen Boşnak asıllı Sırp hücum oyuncusu için iki taraf arasında sert pazarlıkların yürütüldüğü öğrenildi. Transferi bitirmek isteyen Beşiktaş'ı yarın Partizan ile oynanacak olan Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçına kadar transferi noktalayıp, futbolcuylu İstanbul'a getirmesi bekleniyor. Ljajic'in de transferde istekli olması Kartal'ın elini güçlendiriyor.

TEK PÜRÜZ OPSİYON RAKAMI

SİYAH-Beyazlılar, 26 yaşındaki yıldız için Torino’ya satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifi sundu. İtalyan ekibinde eski teknik direktör Sinisa Mihajlovic’in gözdesi olan ancak yeni hoca Walter Mazzari’yle anlaşamayan Ljajic, Beşiktaş forması giymeyi çok istiyor. Transferin önündeki tek pürüz, Torino Başkanı’nın 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunu 15 milyon euroya çıkarmak istemesi… Tarafların ortak bir rakamda uzlaşarak transferi bitireceği gelen haberler arasında.

DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

KARTAL’IN Ljajic için sürdürdüğü girişimler İtalyan basınına da yansıdı. Torino’nun 2016’da yıldız futbolcu için Roma’ya 9 milyon euro ödediğini yazan İtalyan basını, “Başkan Urbano Cairo bu transferden kar elde etmek istiyor. Oyuncunun ayrılmak istemesi elini kolunu bağlıyor. Beşiktaş’tan gelen cazip teklifi kabul etmek zorunda kalacak” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan, Ljajic de Instagram’dan yaptığı “dört gözle bekliyorum” paylaşımıyla Beşiktaş taraftarını umutlandırdı.

(Güneş)