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Beşiktaş Adriano transferi nedeniyle Barcelona'ya 400 bin Euro ödeyecek

Beşiktaş, Adriano transferi nedeniyle Barcelona'ya 400 bin Euro ödeme yapacak.

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Siyah beyazlılar geçen sezon başında transfer ettiği Brezilyalı oyuncu için 600 bin Euro bonservis bedeli vermişti. Yapılan anlaşmada Beşiktaş'ın sezonu şampiyon tamamlaması halinde Barcelona 400 bin Euro'ya daha hak kazanacaktı.

Sözleşmedeki bu madde nedeniyle siyah beyazlılar İspanyol ekibine 400 bin Euro ödemeye yapacak.

Beşiktaş, Adriano transferi nedeniyle gelecek sezon şampiyon olması halinde Barcelona'ya 200 bin Euro, bir sonraki sonraki sezonda ise 100 bin Euro daha ödeyecek.

Beşiktaş'a 3 yıllık imza atan Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi 2018-2019 sezonu bitiminde sona eriyor. (NTV Spor)

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