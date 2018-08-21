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Beşiktaş, Akhisarspor, MKE Ankaragücü ve Erzurumspor PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ya sevk edildi...

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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Ayrıca bazı futbolcular da disipline sevk edildi.

Beşiktaş da sevk edilenler arasında

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş, Akhisarspor, MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un çeşitli nedenlerden dolayı disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.

PFDK’ya sevk edilenler arasındaki futbolcular

Ayrıca Akhisarspor'un oyuncusu Yevgen Seleznov, Aytemiz Alanyaspor'un futbolcusu Isaac Sackey, Atiker Konyaspor'un antrenörü Mehmet Bülent Albayrak, Evkur Yeni Malatyaspor'un görevlisi Ali Karadeniz ve Metin Çiçek ile TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un da PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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