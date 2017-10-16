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Beşiktaş Alvaro Negredo'ya takım bakıyor

Süper Lig'de henüz golle tanışamayan Alvaro Negredo, Şenol Güneş'in gözünden düştü.

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Beşiktaş'ta teknik direktörü Şenol Güneş'in kararı sonrası devre arası harekete geçiliyor. Kartal'da Negredo topun ağzında... Beşiktaş Yönetimi'nin Aboubakar'ın yerine aldığı İspanyol golcü bugüne kadar hiçbir resmi karşılaşmada fileleri havalandıramadı.

G.Birliği önünde ilk yarıda oynayan Negredo'nun kredisini tamamen tükettiği öğrenildi. Şenol Güneş'in Negredo'nun performansından hiç memnun kalmaması üzerine yönetimin devre arasında İspanyol golcüyü kiraya vererek yerine yeni bir golcü transfer etmek için harekete geçtiği gelen bilgiler arasında. Bu sezon 311 dakika sahada kalan Negredo henüz ağları havalandıramadı.

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