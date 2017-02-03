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Beşiktaş, Avrupa kadrosunu açıkladı! Dev sürpriz..

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi için kadro güncellemesini yaptı.

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Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadroda Aras Özbiliz, Demba Ba, Rhodolfo, Ersan Adem Gülüm ve Veli Kavlak yer almadı. 3 oyuncu değiştirme hakkı bulunan Beşiktaş'ta Olcay, Kerim Frei ve Rhodolfo kadrodan çıkarılırken; Babel, Mitrovic ve Ömer Şişmanoğlu kadroya dahil edildi.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadroda; Fabri, Mitrovic, Adriano, Tosic, Quaresma, Aboubakar, Atiba, Oğuzhan, Ömer, Tolgay, Necip, Cenk, Tolga, Marcelo, Beck, Atınç, Babel, Gökhan Gönül, Gökhan İnler, Caner, Talisca ve Utku yer aldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Turu'nda Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ilk maçta 16 Şubat'ta deplasmanda Hapoel Beer-Sheva'ya konuk olacakken, rövanş 23 Şubat günü İstanbul'da olacak. 

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