Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü ziyaret etti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ankara’da nezaket ziyaretinde bulundu. Orman, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarete Beşiktaş Asbaşkanı Deniz Atalay ve Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da katıldı.

Başkan Orman, Bakan Gül’e isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması ile plaket takdim etti.