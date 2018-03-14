Beşiktaş Bayern Münih karşısında bir ilki gerçekleştirmek istiyor...
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Almanya'da 5-0 yenildiği Bayern Münih ile rövanşa çıkıyor. Çeyrek final için mucizeye ihtiyacı olan Kartal, galibiyeti hedefliyor.
Avrupa’da 204. randevu
Kartal, Avrupa kupalarında 204. maçını Bayern Münih’le oynayacak. Geride kalan 203 maçta 77 galibiyet, 44 beraberlik, 82 yenilgi alan siyah-beyazlı takım rakip fileleri 264 kez havalandırırken, kalesinde 291 gol gördü. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde ise 44. maçına çıkacak. 43 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik, 21 yenilgi alan Kartal 42 gol atarken, 80 gole engel olamadı.
Kartal’ın serisi
Beşiktaş evinde oynadığı son 12 Avrupa kupası maçında hiç yenilmedi. Bu süreçte 5 galibiyet ve 7 beraberlik alan siyah-beyazlı takım rakip fileleri 21 kez sallarken 12 gol yedi. Kartal iç sahada Skenderbeu, Hapoel Beer Sheva, Olympiakos, Lyon ve Leipzig’i yenmeyi başarırken, Sporting Lizbon, Lokomotiv Moskova, Dinamo Kiev, Napoli, Benfica, Monaco ve Porto ile berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım evinde son olarak 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. turunda Club Brugge’e 3- 1 mağlup olmuştu.
Quaresma 475 gündür suskun
Ricardo Quaresma, Bayern Münih karşısında Avrupa kupalarındaki gol hasretini sonlandırmaya çalışacak. Beşiktaş formasıyla şimdiye kadar Avrupa’da toplam 11 gol kaydeden Portekizli yıldız tam 475 gündür fileleri havalandıramıyor. Q7, Avrupa’da son golünü Benfica ile 23 Kasım 2016’da Vodafone Park’ta oynanan ve 3-3 biten Şampiyonlar Ligi maçında penaltıdan atmıştı.
Bayern’i yenen Türk takımı yok
Bayern Münih şimdiye kadar Türk takımlarıyla oynadığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi. Türk temsilcileriyle 5 kez karşılaşan Alman ekibi, 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Beşiktaş’ı 3 maçta da yenen Bayern Münih, 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası’nda Galatasaray ile oynadığı ilk maçı 6-0 kazandı, rövanş maçı 1-1 sona erdi. Alman ekibi, Beşiktaş ve Galatasaray’la oynadığı 5 maçta 16 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.
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