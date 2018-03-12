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Beşiktaş, Bayern Münih maçının hazırlıklarını sürdürdü

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında sahasında Almanya temsilcisiyle yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 14 Mart Çarşamba günü sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
 
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
 
Koşu ve açma germe hareketleri ile başlayan idmanın, pas çalışmaları ile devam ettiği kaydedildi. Antrenmanın yarı sahada yapılan çift devreli taktik maç ve şut çalışması ile sona erdiği aktarıldı.
 
Beşiktaş, Bayern Münih maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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