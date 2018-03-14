Beşiktaş Bayern Münih şifresiz veren kanallar nelerdir? Beşiktaş B.Münih şifresiz

Beşiktaş’ın Bayern Münih ile oynayacağı zorlu Şampiyonlar Ligi karşılaşması hakkında futbol severler araştırma yapıyor. Tivibu Spor 2 canlı yayın şifreli ekranlara gelecek Beşiktaş Bayern Münih maçının başlama saati 20.00. Beşiktaş’ın tur atlaması için Alman devini 6 farklı mağlup etmesi gerekecek. BJK Bayern Münih şifresiz izleme yolları haberimizde yer alıyor. Beşiktaş Bayern Münih şifresiz veren kanallar nelerdir? Avrupa Kupaları'nda evinde oynadığı son 12 maçı da kaybetmeyen Beşiktaş, birçok rekor kırdığı sezonda bir ilki daha başarmanın peşinde... Siyah beyazlılar, Bayern Münih'i yenen ilk Türk takımı olmak için sahaya çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Fabri; Gökhan, Medel, Necip, Adriano; Atiba, Tolgay; Talisca, Quaresma, Babel; Negredo

Bayern Münih: Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba; Javi Martinez, Thiago, Vidal; Müller, Ribery, Lewandowski

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Sport 5, BT Sport Live, BeIN Sports, Sport 24, Super Soccer TV, AZTV, SportMax 2, Canale 5, Fox Sports, Armenia TV, Sky Sports, Canal + Sport, RCN Television, PPTV Sport China, Sina Sports, Teletica Canal 7, HRT 2, O2 TV, TV3 HD, Viasat, ERT 1, M4 Sports, MRT1, Canal 3, RTS 1, Kanal A, Teleclub Sport Live, İdman TV

Quaresma gol hasretini sonlandırmaya çalışacak

Beşiktaş formasıyla Avrupa arenasında 11 kez fileleri havalandıran Portekizli yıldız, son golünü Benfica ile 23 Kasım 2016'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçında atmıştı. Quaresma, 475 günlük gol hasretini Bayern Münih karşısında sonlandırmak için şans arayacak.

Opta istatistikleri

- Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sonrası deplasmanda oynadığı son 10 eleme maçının sadece birini kazanabildi (4B 5M).

- Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği son 8 sezonun 6'sında yarı final gördü.

- Şampiyonlar Ligi tarihinde Bayern Münih'le oynadığı 3 maçı da kaybeden Beşiktaş, rakibine gol atamadı ve kalesinde 9 gol gördü.

- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 6 iç saha maçında yenilmeyen Beşiktaş, bu süreçte sadece 1 galibiyet elde etti (5B).

VİDA CEZALI, QUARESMA 11’DE

Bayern Münih maçı öncesinde takımda 2 eksik futbolcu bulunuyor. Almanya’da oynanan ilk maçın 16’ncı dakikasında kırmızı kart gören Domagoj Vida cezası sebebiyle yarın akşam takımdaki yerini alamayacak. Fenerbahçe maçında sağ ayak parmağı kırılan ve koşulara yeni başlayan Pepe de Bayern’e karşı sahaya çıkamayacak bir diğer isim olacak.

İki oyuncunun yokluğunda fazla alternatifi bulunmayan Güneş, son 3 maçta olduğu gibi stoper ikilisini Tosic ve Medel ile kuracak. Sağbekte Gökhan Gönül’ü oynatacak olan Şenol Güneş’in soldaki tercihinin Caner Erkin olması bekleniyor. Hafta sonu ligde oynanacak Medipol Başakşehir maçını da düşünen tecrübeli teknik adamın orta saha ve hücum bölgesinden birkaç değişiklik yapması sürpriz sayılmayacak. Bu değişikliklerin Atiba’nın yanında Tolgay yerine Oğuzhan, sağ önde Quaresma ve forvette Vagner Love şeklinde olması yüksek ihtimal dahilinde.

BJK BAYERN MÜNİH MAÇINI KADIN SPİKER ANLATACAK

Beşiktaş'ın Bayern Münih'e karşı mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçı heyecanla beklenirken, dev mücadele birçok yeniliğe ev sahipliği yapacak. Bunlarda biri de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Beşiktaş Bayern Münih maçı Semahat Özdoğan tarafından anlatılacak. Dünya üzerine maç anlatan 3 kadın spikerden birisi olarak bilinen Semahat Özdoğan’ın Beşiktaş Bayern Münih maçında nasıl bir performans sergileyecek maçı heyecanla bekleyen futbol severlerin merak konusu oldu.