Beşiktaş Bernard bombasını patlattı

Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla Avrupa'nın en dikkat çeken kulüpleri arasına giren, Pepe, Quaresma, Negredo ve Talisca gibi yıldız futbolcuları kadrosunda bulundurmasıyla, yıldız futbolcular için cazibe merkezi haline gelen Beşiktaş, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Talisca'nın bonservisini 21 milyon Euro karşılığında alma hakkı bulunan Kartal, oyuncunun Beşiktaş'ta kalmama ihtimaline göre, alternatif isimler üzerine de çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Quaresma'ya Çin'den gelebilecek yüksek meblalı teklifleri değerlendirmeyi düşünen başkan Fikret Orman, olası ayrılıkların yerini aynı kalitede oyuncularla doldurmayı planlıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak isteyen Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda kadro yapılanma çalışmalarını sürdürürken sezon sonunda Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona erecek Bernard'ın transferinde büyük bir mesafe katetti.

3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme

Takımıyla olacak sözleşmesini yenilemeyeceğini açıklayan 25 yaşındaki futbolcu, kariyerine Avrupa'da ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istediğini defalarca vurgularken, Beşiktaş'ın yıldız futbolcuyla yıllık 3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık ön anlaşmaya vardığı öğrenildi.

15 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen ve geniş kadroda zaman zaman kendisine yer bulan Bernard, hem 10 numara pozisyonunda, hem de iki kanatta da forma giyebiliyor.

Beşiktaş, Talisca veya Quaresma'dan herhangi birinin takımdan ayrılması halinde, Bernard'ı kadrosuna katması bekleniyor.

(Fanatik)