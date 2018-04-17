Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş Bernard bombasını patlattı

Beşiktaş, sezon sonu Shakhtar Donetsk'le olan sözleşmesi bitecek Brezilyalı futbolcu Bernard ile 3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık anlaşmaya vardı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla Avrupa'nın en dikkat çeken kulüpleri arasına giren, Pepe, Quaresma, Negredo ve Talisca gibi yıldız futbolcuları kadrosunda bulundurmasıyla, yıldız futbolcular için cazibe merkezi haline gelen Beşiktaş, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Talisca'nın bonservisini 21 milyon Euro karşılığında alma hakkı bulunan Kartal, oyuncunun Beşiktaş'ta kalmama ihtimaline göre, alternatif isimler üzerine de çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Quaresma'ya Çin'den gelebilecek yüksek meblalı teklifleri değerlendirmeyi düşünen başkan Fikret Orman, olası ayrılıkların yerini aynı kalitede oyuncularla doldurmayı planlıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak isteyen Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda kadro yapılanma çalışmalarını sürdürürken sezon sonunda Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona erecek Bernard'ın transferinde büyük bir mesafe katetti.

3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme

Takımıyla olacak sözleşmesini yenilemeyeceğini açıklayan 25 yaşındaki futbolcu, kariyerine Avrupa'da ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istediğini defalarca vurgularken, Beşiktaş'ın yıldız futbolcuyla yıllık 3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık ön anlaşmaya vardığı öğrenildi.

15 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen ve geniş kadroda zaman zaman kendisine yer bulan Bernard, hem 10 numara pozisyonunda, hem de iki kanatta da forma giyebiliyor.

Beşiktaş, Talisca veya Quaresma'dan herhangi birinin takımdan ayrılması halinde, Bernard'ı kadrosuna katması bekleniyor.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yahudi yerleşimcilerden çirkin saldırı

Yahudi yerleşimcilerden çirkin saldırı

Kralın hazinesini bir çocuk buldu

Kralın hazinesini bir çocuk buldu

Tüm dünya onların peşinde

Tüm dünya onların peşinde

Suriyeli sığınmacı çocuklar, Galatasaray antrenmanında

Suriyeli sığınmacı çocuklar, Galatasaray antrenmanında

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA