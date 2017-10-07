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Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Dudu için Palmeiras'a ilk resmi teklifini yaptı

Brezilya seferinden dönen Başkan Fikret Orman’ın, burada transfer için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı. Yeni sezon planlamasına erken başlayan Siyah-Beyazlılar, Dudu konusunda ilk somut hamlesini yaptı.

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Yaklaşık 10 gün Brezilya’da kalan ve burada detaylı incelemelerde bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, transfer girişimlerinde de bulunduğu öğrenildi. Yeni sezon planlamasına erken başlayan Siyah-Beyazlılar, Brezilya’da ilk temaslarını kurdu. Gündemdeki bir numaralı isim ise Dudu. Yaklaşık 1 senedir Kartal’ın radarında olan 25 yaşındaki Sambacı için kulübü Palmeiras’a bonuslarla birlikte 10 milyon Euro’luk bir rakam önerildi. Kartal, bu bedeli 4 taksitle ödemeyi teklif ederken, Brezilya kulübü ise bu bedelin yukarı çekilmesini istedi. Palmeiras ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan Dudu, kariyerine Avrupa’da devam etmek isterken, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde yer aldığı için sıcak bakıyor.

“Önce biz anlaşalım''

Palmeiras’a bonuslarla birlikte 10 milyon Euro önerilirken, Brezilya kulübü rakamın artırılmasını istedi. Dudu ise Beşiktaş’a haber gönderdi: “Önce biz anlaşalım, bonservis konusunda ben de elimden geleni yaparım”

4.5 senelik kontrat istiyor

Menajeri aracılığıyla Başkan Fikret Orman’a haber gönderen Dudu’nun, “Önce biz anlaşalım, ben de bonservis konusunda elimden geleni yaparım. Zaten ayrılmak istiyorum” dediği öğrenildi. Dudu Beşiktaş’tan 4.5 senelik kontrat talep ederken, yıllık ücret olarak da 3 milyon Euro istiyor. Fenerbahçe’nin de peşinde olduğu Dudu’nun transferinin sezon sonunda yapılması planlanıyor.

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