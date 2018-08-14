Beşiktaş, Chadli'yi transfer etmeye çok yakın

İlk maçtaki 1-0'ın avantajıyla sahaya çıkacak siyah beyazlı ekipte hazırlıklar teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yoğun bir şekilde sürüyor.

Deneyimli teknik adamın son iki karşılaşmadaki 11'i bozmayı düşünmediği öğrenildi. Özellikle sezona çok iyi bir başlangıç yapan Jeremain Lens'in performansı yüzleri güldürüyor. Akhisar karşısında takımının en iyilerinden olan Hollandalı yıldız fiziksel üstünlüğüyle dikkat çekiyor.Şenol Güneş de geçen sezona göre çok daha sıkı çalışan Lens'ten vazgeçmeyi düşünmüyor.

Yaz transfer döneminde kadrosuna Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Dorukhan Toköz'ü katan ve Atiba ile nikah tazeleyen siyah beyazlılar 10 numara arayışlarını sürdüryor.

Beşiktaş'ın şu an için en yakın olduğu isim Nacer Chadli. Belçikalı oyuncunun hem kanatlarda hem de 10 numara pozisyonunda forma giymesi rotasyon açısından da önemli bir özellik olarak ön plana çıkıyor.

Beşiktaş olası oyuncu transferini futbolcu satışına göre şekillendirmeyi planlıyor. Negredo, Quaresma ve Vida'ya gelebilecek cazip tekliflerin değerlendirmeye alınacağı belirtiliyor.

(Bein Sports)