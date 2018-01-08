Beşiktaş, Cyle Larin'le anlaştı

Cyle Larin, Beşiktaş'a geliyor! Beşiktaş, Cenk Tosun'u Everton'a göndermesinin ardından kadrosuna yeni bir forvet transferi yapmaya hazırlanıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, deneyimli futbolcusu Atiba Hutchinson'ın önerdiği Kanadalı forvet oyuncusu Cyle Larin'in transferinde sona geldi.

TRT Spor'un son dakika haberine göre; MLS ekibi Orlando City'de forma giyen forvetle görüşmelerini sürdüren Beşiktaşlı yöneticiler, futbolcuyla anlaştı.

BEŞİKTAŞ İLE 3+1 YILLIK ANLAŞMA!

Cyle Larin ile siyah-beyazlılar 3+1 yıllık anlaşma sağladı. TRT Spor bu gelişmeyi canlı yayında duyurdu. 22 yaşındaki futbolcunun kısa sürede Türkiye'ye gelerek önce imza atması ve ardından kamp katılması bekleniyor.

Jamaika asıllı Kanadalı isim, Orlando City'de geride kalan sezon 28 maçta 12 gol atarken, 3 de asist yaptı. Larin, Kanada Milli Takımı'nda ise 21 maçta 5 gol attı.